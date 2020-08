“Aborto é mais que necessário, é recomendado”, diz Mourão sobre criança estuprada

247 - Destoando do discurso bolsonarista, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou o caso da criança de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio. Em entrevista à rede BBC, nesta segunda-feira (17), Mourão afirmou que “o aborto é mais que necessário, é recomendado”.

“É um crime que foi cometido contra esta criança. O nosso Código Penal é claro: em casos como esse, o aborto é mais que necessário, é recomendado. Como é que uma menina de 10 anos de idade vai ter um filho e vai criar um filho? Isso é um absurdo”, disse o vice-presidente.

Manifestantes antiaborto chegaram a se concentrar em frente ao hospital neste domingo (16) onde a criança fez a interrupção da gravidez, em Recife (PE). O ato foi em decorrência da divulgação de do endereço e nome da criança pela bolsonarista Sara Giromini nas redes sociais.

O tio que estuprou a menina está foragido. O caso, informado à polícia do Espírito Santo no último dia 8, chocou o país. Após tanta repercussão, a Justiça do Espírito Santo autorizou que a gravidez da garota fosse interrompida.

