Ação de Lira para cassar Glauber Braga tramita em tempo recorde na Câmara dos Deputados

247 - Uma representação para cassar o mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) está tramitando "em tempo recorde" na Câmara dos Deputados, segundo a coluna do Chico Alves no UOL.

A ação surgiu após discussão entre Braga e Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, sobre a Petrobras. Na ocasião, o deputado do PSOL perguntou a Lira se ele "não tinha vergonha" por propor uma retirada do governo no controle acionário da Petrobras. O alagoense, então, fechou o microfone do psolista e afirmou que pediria sua cassação ao Conselho de Ética.

O documento pedindo a cassação de Braga foi apresentado pelo PL ao plenário em 1 de junho e foi aprovado no mesmo dia pela Mesa Diretora. Rapidamente, foi encaminhado ao Conselho de Ética.

Ocasiões assim costumam levar muito mais tempo para avançar: o próprio PSOL, em 3 de junho, entrou com ação no Conselho de Ética para denunciar 'abuso de poder' de Lira, que ameaçou retirar Glauber à força do plenário, e a tramitação nem sequer foi iniciada.

"Evidentemente, o senhor Arthur Lira está utilizando do seu aparato para sufocar a representação contra ele e para acelerar a representação contra mim. Assim consegue que no Conselho de Ética eles pautem rapidamente o processo de cassação e, no que diz respeito ao processo do PSOL contra ele, nem no sistema da Câmara entrou até esse momento. Mais uma vez ele está abusando do poder de presidente da Câmara", afirmou Glauber Braga.

