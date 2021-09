ACM Neto: DEM não discute impeachment e carta de Bolsonaro trouxe "sensação de conforto e segurança"

“Evidente que caberá ao presidente, com seus atos e palavras, confirmar ou não o que estava escrito na carta”, afirmou o presidente do DEM, ACM Neto edit

247 - O presidente do DEM e ex-prefeito de Salvador, Bahia, ACM Neto, disse, à Folha de S.Paulo, que seu partido não discutirá o impeachment de Jair Bolsonaro, apesar do chefe do Executivo ter ultrapassado os limites do razoável em suas falas no 7 de setembro.

Para o baiano, a carta de recuo de Bolsonaro, escrita por Michel Temer após a explosão da greve dos caminhoneiros, trouxe “sensação de conforto e segurança”. Setores da base bolsonarista se sentiram traídos pela movimentação do líder da extrema direita.

“Evidente que caberá ao presidente, com seus atos e palavras, confirmar ou não o que estava escrito na carta”, acrescentou.

“O partido compreende que existem neste momento outras pautas que são prioritárias para o debate interno do partido e do próprio país”, afirmou ACM sobre o impeachment de Bolsonaro.

