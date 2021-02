ACM Neto mantém expectativa de lançar Luciano Huck candidato do DEM em 2022

O presidente do DEM, ACM Neto, atua para que crise e divisão no partido não afastem Luciano Huck edit

247 - O presidente do DEM, ACM Neto, está em plena ofensiva para evitar que a crise na legenda afaste Luciano Huck, visto como opção presidencial do partido. O ex-prefeito de Salvador quer impedir que se concretize a previsão de Rodrigo Maia de que a tomada de posição do partido em favor do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro afastará o apresentador da Globo.

Ao mesmo tempo, Neto disse que não descarta já o apoio a Jair Bolsonaro em 2022, ainda que frisando que prefere não apoiar a reeleição, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Por enquanto, Luciano Huck não descartou se filiar ao DEM.

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia procurou Huck no fim de semana e buscou convencê-lo a se distanciar do partido.

