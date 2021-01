Acuado por críticas, Pazuello exonera general de confiança, que dá lugar a marqueteiro

Marcos Eraldo Arnoud Marques assumirá a chefia da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde. A troca ocorre após intensas críticas à pasta pela defesa de tratamentos contra a Covid-19 sem comprovação científica e pela demora na compra e distribuição de vacinas contra a doença edit

247 - Acuado após ser alvo de duras críticas pela defesa de tratamentos contra a Covid-19 sem alguma comprovação científica e pela lentidão na obtenção e distribuição de vacinas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, busca salvar a sua imagem contratando um marqueteiro para assumir a chefia da Subsecretaria de Assuntos Administrativos.

Marcos Eraldo Arnoud Marques, conhecido como Markinhos, substituirá Alexandre Martinelli Cerqueira, coronel de confiança do ministro.

Markinhos atuava como secretário de comunicação do governo de Roraima até fevereiro do ano passado. Ele assumiu cargos no ministério ainda na administração de Nelson Teich. Em maio, foi promovido ao cargo mais recente.

O marqueteiro também atuou no marketing de diversas campanhas municipais.

