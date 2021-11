Acusada pela CPI, Nise Yamaguchi se aproxima de partidos e mira 2022

Médica Nise Yamaguchi mantém conversas com o PMN; CPI da Pandemia apontou crime de epidemia com resultado morte edit

Metrópoles - A médica Nise Yamaguchi avalia se candidatar em 2022 e tem se aproximado de partidos políticos. Recentemente, Yamaguchi intensificou as conversas com o PMN. A médica bolsonarista foi acusada formalmente pela CPI da Pandemia de ter cometido o crime de epidemia com resultado morte.

Desde a CPI, que durou de abril a outubro, Yamaguchi tem sido sondada por partidos políticos com vistas a 2022. Um deles é o PTB, que também iniciou negociações com Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde conhecida como “Capitã Cloroquina”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

