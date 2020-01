Acusado de atacar Porta dos Fundos só volta ao Brasil se prisão for revogada, dizem advogados

De acordo com a defesa, se a prisão do economista Eduardo Fauzi, de 41 anos, for mantida, a orientação será para que ele permaneça na Rússia. Acusação é de ter atacado a produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos edit

247 - Três advogados que defendem o economista Eduardo Fauzi, de 41 anos, acusado pela Polícia Civil do Rio de ser um dos responsáveis pelo ataque à produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos, afirma que ele deve voltar ao Brasil apenas se a Justiça revogar a ordem de prisão temporária, de 30 dias.

Fauzi está na Rússia desde 29 de dezembro, quando sua prisão ainda não havia sido decretada. Está com passagem comprada para retornar ao Brasil em 30 de janeiro.

Um habeas corpus em favor do economista foi ajuizado no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). “Acredito que o habeas corpus seja julgado antes do dia 30 e concedido, e então meu cliente retorna ao Brasil para responder à acusação em liberdade. Se (o pedido) for negado, vamos ao Superior Tribunal de Justiça”, afirmou Diego Rossi Moretti, um dos advogados. O relato foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o defensor, se a prisão for mantida, a orientação será para que Fauzi permaneça na Rússia. “Assim que soube da ordem de prisão, ele queria voltar ao Brasil imediatamente, cancelando os compromissos que tem na Rússia. Mas a equipe de advogados recomendou que ele permanecesse lá. Consideramos a ordem de prisão injusta”, classificou Moretti.