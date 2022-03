Acusado de ataque à sede do Porta dos Fundos é extraditado da Rússia para o Brasil

Apoie o 247

247 - O economista Eduardo Fauzi, acusado do atentado com coquetéis molotov contra a fachada da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi extraditado da Rússia para o Brasil nesta quinta-feira (3). O ataque ocorreu no natal de 2019.

Eduardo Fauzi deixou Moscou sob escolta da Interpol e ficará preso no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte carioca, segundo informação do G1.

Segundo a investigação da Polícia Civil do Rio, cinco criminosos participaram do ataque à Porta dos Fundos, em 24 de dezembro de 2019, poucos dias depois de o grupo exibir um programa especial de Natal, no Netflix, que insinuava que Jesus Cristo teve uma experiência homossexual depois de 40 dias no deserto.