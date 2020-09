Adolescente que atirou e matou Isabele é internada em unidade socioeducativa

A adolescente de 15 anos que disparou contra Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, se apresentou na Delegacia Especializada do Adolescente na noite de terça-feira. Ela teve internação determinada pela juíza Cristiane Padim, da Vara da Criança e da Juventude de Mato Grosso, a pedido do Ministério Público Estadual edit

A adolescente de 15 anos que disparou contra Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, se apresentou na Delegacia Especializada do Adolescente na terça-feira (15). Isabele morreu após ser atingida por um tiro no rosto, em um condomínio de luxo de Cuiabá. A garota que efetuou o disparo teve sua internação determinada pela juíza Cristiane Padim, da Vara da Criança e da Juventude de Mato Grosso, a pedido do Ministério Público Estadual (MPE).

A defesa da adolescente responsável pelo disparo informou que vai ingressar com um pedido de habeas corpus para tentar reverter a decisão judicial de Cristiano Padim.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que internação para menores que cometem atos infracionais análogos a crimes hediondos, como estupro e homicídio qualificado, acrescenta a reportagem.

