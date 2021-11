Advogada de Bolsonaro arma esquema de monitoramento de redes sociais para 2022

Karina Kufa contou que o sistema observará as menções a Bolsonaro feitas por opositores, bem como publicações de apoiadores do governo que possam prejudicar a campanha pela reeleição edit

247 - A advogada de Jair Bolsonaro Karina Kufa contou ao Poder 360 que já armou um grande esquema de monitoramento de redes sociais para a campanha eleitoral de 2022.

Segundo ela, o sistema monitorará as menções a Bolsonaro vindas de políticos adversários e também as publicações de apoiadores do atual governo, para identificar postagens que possam prejudicar a campanha bolsonarista de reeleição.

"Conseguimos fechar alguns sistemas e temos uma equipe bem qualificada e preparada para as eleições. Esse foi um investimento que fiz no escritório", disse.

Em 2018, as redes sociais foram amplamente utilizadas por Jair Bolsonaro e seus apoiadores para disseminar informações falsas sobre outros candidatos, principalmente contra o então candidato do PT, o ex-prefeito Fernando Haddad.

