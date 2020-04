Advogada de Bolsonaro apoia demissão de Mandetta

247 - A advogada de Jair Bolsonaro e do Aliança pelo Brasil, Karina Kufa, foi ao Twitter demonstrar apoio a Jair Bolsonaro diante do conflito declarado com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e chancelar sua demissão, caso ocorra.

“Meus pais me ensinaram a respeito de gratidão e lealdade. Até hoje sofro quando alguém falta com uma dessas qualidades. Meu total apoio ao presidente Jair Bolsonaro caso venha tomar qualquer decisão sobre o ministro da Saúde, que mostrou não saber o significado dessas palavras”, tuitou Karina.

“E não só isso, ignora toda e qualquer orientação que esteja em conflito com a sua, mesmo tendo conhecimento raso sobre o tema. Ignora os maiores especialistas e o próprio chefe. Se acha dono da razão. Mais duas palavras para resumir: prepotência e arrogância”, postou ainda a advogada.

O conflito ficou mais tenso depois desse domingo, com a entrevista de Mandetta ao Fantástico, que defendeu que o governo tenha uma “fala única” sobre o isolamento e criticou quem se ‘aglomere em padarias’. Bolsonaro se mostrou irritado com a entrevista e afirmou que “não assiste à Globo”.

