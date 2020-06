Advogada de Bolsonaro ironiza Gabinete do Ódio e chama integrantes de “meninos”

Fórum - A advogada que representa o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, Karina Kufa, afirmou nesta quarta-feira (16) que o Gabinete do Ódio é uma “brincadeira de mal gosto” e que os integrantes são “jovens” que “não são odiosos”

“Essa história do gabinete do ódio acabou virando uma piada no nosso meio porque isso foi apresentado por pessoas da oposição. […] É uma brincadeira de mau gosto que vem sendo reproduzida. Não existe gabinete do ódio”, declarou Kufa em entrevista ao jornalista Josias de Souza, do Uol.

Segundo a advogada, que é militante do Aliança Pelo Brasil, “as pessoas que cuidam das redes sociais são três meninos super jovens que não têm nada de odiosos, inclusive são super tranquilos, que não tem a articulação política como José Dirceu para montar uma estrutura de um gabinete”.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.