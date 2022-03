Advogado do Telegram atua para empresas em órgão do governo

Apoie o 247

247 - O advogado Alan Elias Thomaz, 34, que representa o Telegram no âmbito judicial brasileiro, atua para empresas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão do governo federal encarregado do registro de marcas no país. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o advogado é sócio de uma empresa que oferece qualificação a profissionais no segmento e presta consultoria em temas como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

No INPI tramita um processo de interesse do Telegram. O caso está sob a responsabilidade do Araripe & Associados, escritório do Rio de Janeiro constituído para essa finalidade há sete anos.

Thomaz se apresenta como especialista em assuntos como segurança cibernética, privacidade e proteção de dados na internet. Comanda escritório próprio em São Paulo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou na semana passada o bloqueio do Telegram. O magistrado revogou a sua decisão, nesse domingo (20), após o aplicativo cumprir algumas determinações.

Em decisão de determinar o bloqueio do aplicativo, na sexta-feira (18), o ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal, que afirmou à Corte que "o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países".

