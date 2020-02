Advogado que assessorou Guedes cobrou US$ 1,5 para fazer lobby para empresas de apostas online

Advogado Pedro Trengrouse, que até o ano passado atuou como assessor técnico não remunerado do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, fez uma proposta de US$ 1,5 milhão para fazer lobby para a RGA, entidade que representa as maiores empresas de apostas online da Europa edit

247 - O advogado Pedro Trengrouse, que até o ano passado atuou como assessor técnico não remunerado do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, fez uma proposta de US$ 1,5 milhão para lobby para a Remote Gaming Association (RGA), entidade que representa as maiores empresas de apostas online da Europa. Segundo a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Trengrouse é sócio do Instituto Brasileiro de Jogos (IBJ).

O advogado, que trabalhou no governo entre 11 de março e 30 de novembro de 2019, negociou um “estudo independente” sobre a regulamentação dos jogos no Brasil para a RGA. Durante sua atuação no Ministério da Economia, Trengrouse participou de discussões sobre a regulamentação de apostas esportivas no Brasil, além de analisar e propor projetos para as áreas de loterias, apostas esportivas e entretenimento.

“Prevemos que este projeto custará aproximadamente US$ 1,5 milhão, incluindo as atividades de relações públicas associadas no Brasil”, diz Trengouse em um e-mail encaminhado a Pierre Tournier, diretor de relações institucionais da RGA.