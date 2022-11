Advogados pedem investigação sobre médico acusado de espalhar mentiras sobre saúde de Lula

O médico José Antônio Franchini Ramires e afirmou ter ter recebido informações do Hospital Sírio-Libanês relatando que Lula estaria fazendo um tratamento contra um câncer edit

247 - Advogados do grupo Prerrogativas encaminharão uma representação ao Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo (Cremesp) pedindo que o órgão investigue a disseminação de notícias falsas sobre a saúde do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles citaram o médico José Antônio Franchini Ramires. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

De acordo com reportagem da revista Fórum, o professor, que é titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), enviou mensagens em um grupo de WhatsApp e afirmou ter ter recebido informações de "fonte fidedigna" do Hospital Sírio-Libanês relatando que Lula estaria de novo se submetendo a um tratamento contra um câncer.

Os textos creditados ao cardiologista diziam que o presidente eleito estaria com um "linfonodo jugulo carotídeo, com certeza recidiva loco-regional. Não quiz operar, não aceitou traqueostomia, agora... Carcinoma de base de língua agressivo estágio IV (Sic)".

A fake news sobre Lula foi desmentida pelo UOL Confere. Segundo a checagem, no momento em que informação começou a ser divulgada, Lula estava no Sul da Bahia e, no sábado (5), viajou a São Paulo.

