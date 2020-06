Advogados podem entrar com ação na OAB para afastar Moro da advocacia

O debate acontece entre membros do grupo Prerrogativas, que ainda não tem um consenso sobre o pedido de impugnação da carteira da OAB de Sergio Moro edit

247 - Advogados do grupo Prerrogativas discutem se irão, ou não, entrar com ação para pedir a impugnação da carteira da OAB do ex-ministro Sergio Moro e, portanto, impedi-lo de exercer a advocacia.

Segundo a Folha de S. Paulo, ainda não há consenso sobre o tema dentre os integrantes do Prerrogativas Suspeição (subgrupo do Prerrogativas que debate especificamente as questões relativas a Moro).

O advogado Marco Aurélio de Carvalho defende que Moro seja afastado da advocacia pelo tratamento que despendeu contra defensores de réus da Lava Jato.

Por outro lado, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida, o Kakay, afirma que é "contra a hipótese de impugnar a carteira dele. Embora eu considere que ele desrespeitou as prerrogativas dos advogados e desonrou a cadeira de juiz, sou contrário a hipótese de ele não ter a carteira, porque acho que isso não pode virar uma regra”.

