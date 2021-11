Aécio Neves é apontado como a "maçã podre" do PSDB

Protagonista do golpe de estado de 2016, que destrói a economia e a imagem do Brasil, está sendo responsabilizado internamente pelo fiasco das prévias tucanas edit

247 – O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), que disputou as eleições presidenciais de 2014 e após sua derrota decidiu liderar a campanha pelo golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que arruinou a economia e a imagem do Brasil, está sendo apontado, dentro do PSDB, como o principal responsável pelo fiasco nas prévias, que deveriam ter escolhido ontem o candidato do partido à presidência da República.

"Eu considero o PSDB um caminhão de maçãs boas, mas tem uma que está estragando as outras: Aécio Neves", disse o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio , ao jornal O Globo. Aécio apoia o governo de Jair Bolsonaro e, nas prévias, tenta sabotar o governador João Doria e o próprio Virgílio, atuando como cabo eleitoral de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com alta rejeição em seu próprio estado.

