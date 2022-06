Aécio, um dos líderes da implosão do PSDB, critica Lula por dizer que o partido acabou

Apoie o 247

247 - O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que perdeu as eleiçlões presidenciais de 2014 e foi um dos líderes do golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff, disse que o ex-presidente Lula foi "arrogante" ao dizer que o "PSDB acabou".

"Arrogante e desrespeitosa a afirmação do ex-presidente Lula de que o PSDB acabou", disse o tucano em nota. "Por maiores que tenham sido os equívocos dos nossos atuais dirigentes ao priorizar, até aqui, um projeto regional em detrimento da nossa responsabilidade maior de lançar uma candidatura presidencial competitiva para se contrapor aos dois extremos, o PSDB continua e continuará a ser essencial ao Brasil. E o tempo mostrará isso".

A afirmação de Lula ocorreu na terça-feira (31), durante o lançamento do livro “Querido Lula”, que reúne cartas enviadas a ele enquanto esteve preso em Curitiba. “Me prenderam achando que a gente ia ficar mais fraco. E a verdade é que vocês fizeram eu sair da cadeia muito mais forte do que quando entrei. Se eles achavam que iam banir o PT… Uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com ‘essa desgraça do PT’, o Jorge Bornhausen. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e [é] um partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país”, disse Lula.

Após a reação de Aécio contra a fala de Lula, internautas lembraram que o próprio deputado tucano alertou para o fim do PSDB, durante entrevista ao Metrópoles, de julho deste ano. “Se essa polarização se confirmar, ela vai gerar um cansaço tamanho na população que, depois de 2022, vai voltar a ter um espaço maior para partidos como o PSDB, que tem projetos para o país, que pensa o país do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, que tem uma história para propagar. O PSDB tem que tomar um cuidado grande para não acabar nesta eleição. Tem que ter um cuidado grande para não tomar um caminho errado de isolamento absoluto e voltarmos amanhã como um partido nanico na Câmara dos Deputados”, disse Aécio.

