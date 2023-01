Agência Brasil publica matéria em linguagem neutra: "parlamentares eleites", "candidates"

O uso do gênero neutro foi um pedido das parlamentares citadas na matéria edit

247 - A Agência Brasil publicou no sábado (21) uma matéria em linguagem neutra, utilizando termos como "eleites" e "candidates". A substituição dos artigos masculinos foi um pedido das parlamentares citadas na matéria, que trata do '1º Encontro de LGBT+ eleites', realizado na última sexta-feira (20) e no último sábado, em Brasília.

Leia abaixo trechos da matéria:

"Discutir os desafios da comunidade LGBTQIA+. Este foi o objetivo do 1º Encontro de LGBT+ eleites realizado nos dias 20 e 21 de janeiro em Brasília. O evento reuniu parlamentares eleites para a Câmara dos Deputados e também para as Assembleias Legislativas dos Estados. O encontro antecede o Dia Nacional de Visibilidade Trans, lembrado em 29 de janeiro".

"Em 2022, o Brasil teve 79 candidates transexuais e travestis que disputavam vagas nas Assembleias Estaduais e na Câmara Federal. Quatro foram eleitas --duas para o Congresso Nacional e duas se tornaram deputadas estaduais. Além da eleição de deputade estadual intersexo".

