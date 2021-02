“Agora é hora da campanha Lula ou nada”, diz Rui Costa Pimenta

247 - O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, comentou na TV 247 as recentes revelações que evidenciam a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no julgamento do ex-presidente Lula.

Para ele, a pauta mais urgente é a elegibilidade de Lula: “Temos que colocar em pauta o problema da candidatura do Lula, que agora, com as últimas notícias sobre as decisões do STF, adquiriu uma dimensão verdadeiramente explosiva”, diz.

“Todas as personalidades políticas brasileiras agora devem considerar que estamos diante de uma das maiores fraudes políticas e judiciárias da história do Brasil, que não é pobre em fraudes”, continua Rui.

O presidente do PCO defende que, com base nas revelações, as esquerdas se unam em torno de uma candidatura do líder petista: “Ou Lula ou nada, mais ainda que em 2018. Se não formos por esse caminho, estaremos trabalhando para uma eleição fraudada, para que elementos que são verdadeiros delinquentes políticos cada vez mais tomem conta de toda a política nacional”, conclui.

