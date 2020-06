Agora é oficial: Marcia Oliveira de Aguiar, esposa de Queiroz, é foragida da Justiça

Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, é procurada por investigadores e considerada oficialmente foragida da Justiça, desde quinta-feira, 18,; seu marido foi detido em Atibaia, em imóvel de Frederick Wassef, advogado de Jair Bolsonaro e frequentador do Alvorada edit

247 - Agora é oficial: a esposa de Fabrício Queiroz é foragida da Justiça. Marcia Oliveira de Aguiar está sendo procurada por investigadores em todo o Brasil, com prisão preventiva decretada.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “atendendo a pedido da Promotoria, o juiz Flávio Nicolau, da 27ª Vara Criminal da Capital, também decretou a prisão preventiva de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Queiroz, por considerar que ela teve ‘participação fundamental’ nas manobras para embaraçar as investigações de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.”

A matéria ainda informa que “segundo o magistrado, era ‘inequívoco’ que Márcia, em liberdade poderia obstaculizar a apuração dos fatos, além de agir sob as ordens de Queiroz. Em sua decisão, Nicolau escreveu que assim como o ex-assessor parlamentar do filho ’01’ do presidente Jair Bolsonaro, Márcia também estava se escondendo, recebendo auxílio de terceiro e ainda cogitava fugir caso tivesse ciência de que foi decretada sua prisão preventiva.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.