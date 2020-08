"Agora entenderam o que foi a manipulação de Moro/Lava Jato com o PIG?", indaga Hildegard Angel

247 - A jornalista Hildegard Angel comentou em sua página nas redes socias a informação de que a Polícia Federal concluiu que a delação de Antonio Palocci, vazada pelo então juiz Sergio Moro às vésperas das eleições de 2018, não tem provas e foi desmentida pela investigação.

"Agora entenderam o que foi a manipulação de Moro/Lava Jato com o PIG (conluio da grande mídia) para nocautear Lula e o PT? Com o Supremo, com tudo", afirmou a jornalista, que ironicamente acrecesntou: "Compartilhe com seu minion de estimação".

