Agressividade de Bolsonaro contra mulheres no debate da Band desperta reação nas redes

247 - A agressividade de Jair Bolsonaro durante o debate entre presidenciáveis neste domingo (28), contra a jornalista Vera Magalhães e a candidata Simone Tebet (MDB), foi um dos temas mais destacados nas redes sociais. A defesa das mulheres ocorreu depois que Jair Bolsonaro (PL) atacou a jornalista Vera Magalhães, no segundo bloco.

No segundo bloco, o principal assunto do debate surgiu com um ataque de Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães. Ela havia indagado Ciro Gomes sobre a cobertura da vacinação no Brasil e a desinformação propagada por Bolsonaro em relação aos imunizantes. Ao comentar a resposta, o presidente disse que achava que ela “dorme pensando em mim” e “tem alguma paixão em mim”. A jornalista ficou entre os assuntos mais comentados desde então até o fim do debate.

Bolsonaro ainda direcionou falas agressivas contra Simone Tebet, dizendo que ela era uma “vergonha no Senado Federal”. A resposta da emedebista sobre as críticas de Bolsonaro sobre a sua atuação na CPI da Covid gerou um pico de menções, e Soraya viralizou com uma declaração de que o presidente era “tchutchuca com outros homens, mas vem pra cima da gente como tigrão”, aponta reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.



