Agressões de Ciro a Lula viralizam em grupos bolsonaristas

Extremistas de direita compartilham ataques do pré-candidato do PDT ao ex-presidente Lula edit

247 – As constantes agressões do pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são celebradas e compartilhadas por grupos de extrema direita no Brasil. "Vídeos e publicações do presidenciável Ciro Gomes (PDT) com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão viralizando em grupos de WhatsApp bolsonaristas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) vêm usando o material do pedetista como munição para fazer ataques ao PT", aponta reportagem de Jan Niklas, no Globo.

O repórter identificou esse tipo de uso de falas do pedetista contra Lula em sete grupos bolsonaristas monitorados pela reportagem. "Em geral, as publicações são trechos de declarações feitas por Ciro onde ele expõe suas divergências com os governos petistas", diz o jornalista. A reportagem reforça a percepção de que Ciro estaria atuando como linha auxiliar do bolsonarismo.

