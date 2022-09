Agressões de Ciro Gomes a Lula abrem racha interno no PDT

Apoie o 247

247 - “Os ataques de Ciro Gomes a Lula na campanha ao Palácio do Planalto deste ano provocaram um racha interno no PDT, partido do ex-ministro e ex-governador do Ceará”, escreve o jornalista Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles.

“Nos bastidores, pedetistas mais à esquerda procuraram a cúpula nacional da legenda para reclamar da postura bélica do presidenciável em relação a Lula. Esse grupo é composto por integrantes do PDT que são simpáticos ao petista e que pretendem fazer campanha para o ex-presidente da República no segundo turno.”, acrescenta.

De acordo com Igor, “a avaliação dessa ala do partido é de que Ciro “passou do ponto” nos ataques e que esse “radicalismo” fará eleitores mais à esquerda do pedetista migrarem para Lula já no primeiro turno”.

“O Ciro aposta todas as fichas na conquista dos antipetistas. Mas essa estratégia é de improvável sucesso, pois, o antipetismo, à essa altura, se decide cada vez mais por (Jair) Bolsonaro“, avaliou à coluna um estrategista do PDT.

