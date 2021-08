Agronegócio racha por envolvimento de presidente de associação de produtores de soja em ato bolsonarista

Antonio Galvan, da Aprosoja-MT, esteve com Jair Bolsonaro junto com o cantor Sérgio Reis na conversa sobre preparação de ato no 7 de setembro. Blairo Maggi protestou edit

247 - O envolvimento do presidente da Aprosoja-MT, a associação dos produtores de soja do Mato Grosso, nas manifestações do dia 7 de setembro em Brasília rachou o setor. Antonio Galvan esteve com o presidente Jair Bolsonaro junto com o cantor Sérgio Reis.

A ideia discutida é parar o país junto com os caminhoneiros, e até mesmo a invasão do Supremo Tribunal Federal para tirar os ministros da corte “na marra” caso eles não sofram impeachment do Senado. Os produtores de soja pagariam todas as despesas dos manifestantes.

A jornalista Mônica Bergamo relata em sua coluna na Folha de S.Paulo a reação de Blairo Maggi, um dos maiores produtores de soja do mundo e filiado à Aprosoja. Maggi protestou afirmando que o presidente da Aprosoja tem suas posições pessoais, "mas não pode usar a associação para isso”. Maggi diz que o setor como um todo não apoia a movimentação bolsonarista.

