AGU recorre e Deltan Dallagnol pode voltar a ser julgado

247 - A AGU (Advocacia Geral da União) entrou com recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) para que a corte reveja a decisão de suspender julgamentos do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) que poderiam afastar o procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato. O coordenador da Lava Jato em Curitiba ainda pode, assim, voltar a ser julgado.

A decisão foi do ministro Celso de Mello. Como ele está de licença médica, o recurso da AGU deve ser julgado pelo ministro Gilmar Mendes, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.



