Ala do União Brasil rejeita aliança com Moro e quer lançar Eduardo Leite candidato a presidente

O novo partido de direita, resultado da fusão do DEM com o PSL, inicia conversas com o governador do Rio Grande do Sul, derrotado nas prévias tucanas

247 - Menos de 24 horas após o resultado das prévias do PSDB, integrantes da cúpula do União Brasil dizem já ter iniciado as conversas para tentar filiar Eduardo Leite (PSDB-RS), derrotado na disputa no fim de semana para João Doria (PSDB-SP).

Uma ala do novo partido de direita, resultado da fusão do DEM com o PSL, quer que o governador gaúcho entre na disputa pelo Palácio do Planalto, informa o Painel da Folha de S.Paulo. Esta ala rejeita a proposta de apoiar o ex-juiz Sergio Moro, condenado como parcial e suspeito pelo STF.





