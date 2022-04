Alckmin: "a luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula!"

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice-presidente na chapa liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a luta sindical que marcou a trajetória do petista “deu ao Brasil o maior líder popular deste país”. A afirmação de Alckmin foi feita nesta quinta-feira (14) durante participação em uma plenária com sindicalistas.

"Estamos em um dia histórico. Reúnem-se as maiores centrais sindicais de todo o país. Nos remete a nossa história. Em todas as vezes que o Brasil estava em risco, o povo brasileiro se uniu, não se apequenou. Quando a ditadura matou Vladimir Herzog, os líderes religiosos se uniram para condenar a ditadura. Quando tentaram tirar os direitos dos trabalhadores, o mundo sindical se reorganizou e ampliou sua presença nas indústrias. Quando precisava tirar a ditadura, o Brasil se uniu: Lula, Brizola, Ulysses. Quando o Brasil precisava de uma Constituição cidadã, lá estavam Lula, Ulysses, Florestan Fernandes, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso”, disse Alckmin.

“O Brasil está aqui, unido nesse momento grave, onde nós temos um governo que odeia a democracia, que tem admiração pela tortura, que faz o povo sofrer. É nesse momento de desemprego, de estômago vazio, de inflação, de fome, de morte, 660 mil mortos, que o Brasil se agiganta nessa reunião histórica com as mais importantes centrais sindicais. Venho somar o meu esforço, pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil!", completou.

