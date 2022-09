Alckmin acusa campanha de Bolsonaro de “propaganda maliciosa”

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa de Lula, enviou uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acusando a campanha de Jair Bolsonaro de “propaganda maliciosa”.

“Trata-se de propaganda maliciosa, que descontextualiza sem qualquer prurido antiga gravação alusiva à campanha de 2018 para o nítido propósito de confundir o eleitor, dando a entender que a opinião emitida pelo requerente seria atual e que, na verdade, ele não é partidário de seu companheiro de chapa”, diz trecho da representação.

A campanha de Bolsonaro utilizou críticas de Alckmin a Lula em seguida o narrador diz:“se até o vice do Lula pensa assim, como é que eu vou confiar nele?”.

Para Alckmin, a narração sugere que as locuções retratadas na propaganda “refletiriam o sentimento do representante no presente momento” e visa confundir o eleitorado.

Os advogados pedem que a divulgação da mensagem e vídeos antigos parem de ser veiculados e também que as possíveis referências feitas nas redes sociais sejam retiradas.

