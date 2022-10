Alckmin: 'Bolsonaro cortou recursos para habitação e educação, mas tem dinheiro para o orçamento secreto'

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou os cortes no repasse de recursos para as áreas de educação e habitação por parte do governo Jair Bolsonaro (PL). “Mas não falta recurso para o orçamento secreto, para medidas eleitoreiras”, disse Alckmin em vídeo.

Bolsonaro praticamente zerou as verbas destinadas no Orçamento da União de 2023 de 47 das 74 ações existentes voltadas às mulheres.

No vídeo, Alckmin destaca: “Bolsonaro cortou 97,5% dos recursos para escolas do ensino infantil, o que inclui as creches, e 99% do subsídio para construção e reforma de casas para agricultores, especialmente agricultura familiar. Há recurso para orçamento secreto, para medidas eleitoreiras, mas não há para o povo”. O governo federal previu apenas R$ 2,5 milhões para a implantação de escolas de educação infantil no ano que vem, 97,5% a menos do que em 2022.

“Aliás, 47 políticas públicas para as mulheres tiveram redução de até 99%. O futuro do governo Bolsonaro é sombrio para o povo. Lula e eu vamos recuperar o orçamento para nossa população”, ressalta Alckmin mais à frente.

