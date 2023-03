Alckmin defende que Lula indique mulher negra ao STF: "seria importante e relevante"

Apoie o 247

247 - vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que a indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal (STF) seria “extremamente positiva”.“Cabe ao presidente da República e ao Senado Federal decidir [quem integrará o STF]. Claro que, sempre que nós pudermos ampliar a presença das mulheres, é extremamente positivo. E também a presença negra, é importante e relevante”, disse Alckmin na segunda-feira (13), de acordo com o site Poder360. “Somos um país de miscigenação, formado por raiz africana”, completou Alckmin.

Em seu terceiro mandato à frente do Executivo Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá indicar pelo menos dois novos nomes para o STF. Serão os substitutos dos ministros Ricardo Lewandowski, que irá se aposentar em maio deste ano, e Rosa Weber, que se aposentará em outubro.

Lula vem sendo pressionado a indicar uma mulher negra para integrar a Corte tanto por integrantes do próprio governo, como pelos movimentos sociais e, também, por ministros do STF.

O presidente, porém, tem resistido às pressões e o nome do advogado Cristiano Zanin Martins é visto como o favorito para a vaga que será aberta com a saída do ministro Ricardo Lewandowski.

