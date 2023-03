Alckmin diz que reforma tributária está 'madura' e que oposição vai ajudar a aprová-la

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira (8) que a reforma tributária está madura e que a oposição vai ajudar a aprová-la no Congresso. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, Alckmin defendeu que o governo federal aproveite a "lua de mel" com os parlamentares para votar a proposta em primeiro turno ainda no primeiro semestre deste ano.

"Estou confiante de que a reforma tributária vai andar. Acho que é uma oportunidade de o mundo político mostrar capacidade de diálogo e mostrar resultado. Esta é uma reforma que faz o PIB (Produto Interno Bruto) crescer. Pode crescer 10% em 15 anos. Traz eficiência econômica e está madura", afirmou o vice-presidente.

Alckmin enfatiza que a oposição "não tem razão para não ajudar". Ele menciona declarações dos presidentes da Câmara e do Senado (Arthur Lira e Rodrigo Pacheco), de que vão se empenhar.

O vice-presidente corroborou ainda com os discursos de Lula a respeito da política de distribuição de dividendos da Petrobras. Afirmou que o Brasil "precisa de investimento" e que a estatal "partiu para uma decisão de distribuir o máximo que puder" de lucro para seus acionistas.

Alckmin também comentou as tensões com as Forças Armadas. Ele disse que muitos dos problemas "são de relacionamento" e "vão acalmando".

