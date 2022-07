Alckmin fará viagens a estados bolsonaristas para conquistar apoio do agro e de empresários a Lula

Apoie o 247

247 - O candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), fará, segundo o jornal O Globo, uma série de viagens solo a estados em que Jair Bolsonaro (PL) mantém uma base forte, com o objetivo de conquistar apoios para o petista.

Alckmin pretende visitar Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins e quer conversar com representantes do agronegócio e com o empresariado, setores vistos como ligados ao governo.

O candidato a vice, segundo a reportagem, "vai mirar no que os seus estrategistas de campanha têm definido como 'agricultor raiz', ou seja, produtores de pequeno e médio porte, ao invés do empresário 'rural emergente', mais adepto a Bolsonaro".

A experiência política de Alckmin, segundo o presidente do PSB, Carlos Siqueira, é um trunfo da chapa para conquistar votos. "Alckmin tem habilidade. Ele vai cumprir missões espinhosas que normalmente o titular não está disposto a cumprir. Às vezes, não convence todos, mas convence a alguns As conversas podem gerar frutos eleitorais e políticos".

O início das viagens está previsto para depois de 5 agosto, prazo final para o registro das candidaturas. O calendário foi pensado para evitar constrangimentos em estados onde PT e PSB ainda não definiram chapas conjuntas.

