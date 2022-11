Alckmin minimiza viagem de Lula em jato de empresário e nega irregularidade

Presidente eleito foi ao Egito no avião do empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp edit

247 – O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) minimizou o fato de o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter viajado ao Egito no jatinho do empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp, segundo informa a jornalista Paula Soprano , da Folha de S. Paulo. "A informação que tenho é que não é emprestado, [o empresário] está indo junto para COP. Não tem empréstimo, estão indo juntos no mesmo avião, estão indo mais pessoas, ex-governador, lideranças políticas ambientais, todos juntos", disse Alckmin.

A informação sobre o voo foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha. Fundador da Qualicorp e dono da Qsaúde, Seripieri foi preso na Lava Jato e se tornou delator. No acordo, ele pagou R$ 200 milhões e fez uma delação homologada pelo procurador-geral Augusto Aras, em que denunciou financiamentos ilegais de campanha para políticos como o tucano José Serra. O acordo, sigiloso, está nas mãos do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

