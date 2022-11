Alckmin nega que Bolsonaro tenha dito que ele deveria ter sido seu vice

Apoie o 247

247 - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), negou pelo Twitter nesta sexta-feira (11) conteúdo de reportagem publicada na Folha de S. Paulo acerca de uma conversa com Jair Bolsonaro (PL) no Palácio do Planalto.

Segundo a matéria, Bolsonaro teria dito a Alckmin que ele deveria ter sido seu vice, e não de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O comentário de Bolsonaro foi feito em tom de brincadeira, segundo Alckmin relatou a seus interlocutores".

"Não procede a informação publicada hoje no Painel da Folha de São Paulo a respeito do conteúdo da minha conversa com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto", publicou Alckmin.

