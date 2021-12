Alckmin pode sair do PSDB e decidir ser vice de Lula mesmo sem se filiar ao PSB

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin está sendo aconselhado a evitar que sua candidatura na chapa de Lula fique atrelada a disputas regionais entre PT e PSB. Decisão de se filiar a algum partido seria adiada. Isto não atrapalharia os planos de um acordo com Lula.

Ao contrário, com Alckmin fora do PSDB, Lula sinalizaria de forma ainda mais clara que deseja ter o ex-governador como vice em sua chapa, independentemente da legenda à qual ele vai se filiar, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Uma vez que ficasse definido que Alckmin seria o candidato a vice-presidente, no PSB ou fora dele, as negociações com os socialistas não envolveriam mais o nome dele em tentativas de acertos regionais, impedindo assim que uma seja usada como barganha por lideranças do PSB.

O já afirmou que não abrirá mão da candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes para apoiar o ex-vice-governador Márcio França, do PSB, que também pretende se candidatar ao governo.

Em Pernambuco, o PSB necessita do apoio do PT para garantir a permanência no poder.

