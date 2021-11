Alckmin prevê isolamento de Doria nas eleições de 2022

Apoie o 247

247 - Em conversa após reunião com líderes sindicais nesta segunda-feira (29), Geraldo Alckmin fez previsões sobre as eleições de 2022, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Segundo presentes, Alckmin previu que Doria acabará isolado em 2022, sem apoio de partidos. Nesse desenho, Lula ficaria com os partidos de esquerda e centro-esquerda e Bolsonaro, com o centrão, disputando o apoio da direita e da centro-direita com Sergio Moro, ex-juiz condenado como parcial e suspeito pelo STF.

No encontro realizado nesta segunda-feira (29), o ex-governador fez uma leitura do contexto político da Alemanha que soou aos presentes como referência positiva à possibilidade de ser vice em chapa presidencial encabeçada por Lula em 2022.

O ex-governador disse que o Brasil precisa de acordos e coligações, e citou o acerto a partir do qual Olaf Scholz, do SPD, foi escolhido como sucessor da primeira-ministra Angela Merkel, da CDU, partidos rivais.

Os líderes sindicais presentes ficaram com a impressão de que Alckmin tentará ocupar um cargo nacional nas eleições de 2022, que poderia ser a vice-presidência em uma chapa encabeçada por Lula.

