Alckmin protesta contra violência política e diz que esse estado de coisas vai mudar

247 - Pelo Twitter, Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa liderada por Lula, protestou contra manifestações de violência política e exigiu a mudança desse estado de coisas.

"Cerco a carro de candidato, drone com veneno, bomba caseira, assassinato de militante político em aniversário, atentado na Argentina, troca de tiros dentro de igreja por discussão política em Goiás: e ainda me perguntam por qual razão me uni ao presidente", escreveu o candidato a vice-presidente.

Alckmin defendeu com ênfase a necessidade de mudar esse estado de coisas. E garantiu: "vai mudar".

O vice de Lula acrescentou que é preciso "recolocar a bola no campo da democracia e do respeito". E reafirmou a necessidade de união: "acima das diferenças, o Brasil e o povo brasileiro".

