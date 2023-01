Alckmin quer agenda com líderes religiosos para aproximar Igreja Católica do governo Lula

Ideia é ter ao menos um encontro mensal com parlamentares e demais lideranças de forma a integrar as mais diversas correntes religiosas edit

247 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), está trabalhando para aproximar a Igreja Católica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta linha, Alckmin já participou de uma reunião com o arcebispo emérito de Aparecida, Raymundo Damasceno, e, segundo a Folha de S. Paulo, planeja realizar ao menos um encontro mensal no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-Presidente da República, para reunir líderes religiosos, empresariais e políticos a fim de fortalecer o governo.

“A ideia é fazer um café da manhã com parlamentares e demais lideranças e, ao final, realizar uma missa ou uma palestra menos formal em que integrantes das mais distintas religiões possam passar uma mensagem de paz e união”, ressalta a reportagem.

Ainda segundo o periódico, Lula tem dito a interlocutores que vê com bons olhos a movimentação de Alckmin que esta seria uma das razões que o levou a convidar Alckmin para a sua chapa.

Alckmin também vem tentando aproximar o governo Lula do segmento evangélico, uma das bases do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, além de manter “as articulações para impedir que o governo fique isolado na esquerda e amplie o diálogo com o centro e a centro-direita”, destaca a reportagem.

