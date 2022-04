Alckmin se reúne com advogados do Prerrogativas e diz que missão é "convergência"

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que está em vias de ter o nome oficializado para ser o candidato a vice-presidente em uma chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que apesar das cotoveladas e das “disputas fervorosas” que travou com o petista no passado, a sua missão atual é de “convergência”.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, a afirmação foi feita durante um jantar com juristas e advogados, realizado nesta segunda-feira (11), em que foi apresentado pelo coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, como “companheiro Geraldo” e “camarada Alckmin”.

Ainda segundo a reportagem, Alckmin também fez acenos a Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB), pré-candidatos ao governo de São Paulo. “A expectativa no PT era que, com a escolha de Alckmin como vice pelo PSB, França, que é do mesmo partido, aceitaria formar a chapa como candidato ao Senado e deixar Haddad como o nome na disputa pelo governo. Márcio França, no entanto, segue dizendo que se manterá na disputa”, ressalta a reportagem.

Haddad lidera a corrida eleitoral pelo governo paulista, segundo todas as pesquisas de intenção de voto.

