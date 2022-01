Alckmin só pensa em ser vice de Lula, diz Paulinho da Força

"Alckmin será mesmo o vice do Lula. Só falta escolher o partido dele", afirma o presidente do Solidariedade, que tenta atrair o ex-governador edit

247 - O deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), relatou ao jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles, que o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) está com a cabeça totalmente voltada a ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT) pelo Palácio do Planalto. “A impressão que fiquei é só essa, quer ser candidato a vice. Ele só falou de problemas nacionais na nossa conversa, da economia, geração de emprego, crescimento. Está preocupado com isso, não com questões estaduais”.

O parlamentar está muito otimista com a possibilidade de Alckmin se filiar ao seu partido. Nesta semana, ambos se reuniram em uma padaria. Na ocasião, Paulinho da Força declarou: "reforcei o meu convite para que Alckmin se filie ao Solidariedade. Agora é só aguardar".

Outro partido que tenta atrair Alckmin é o PSB, que, segundo Paulinho da Força, tenta usar o ex-governador como moeda de troca em negociações com o PT. "Tenho informação de gente dentro do PT, gente que manda, que o Alckmin será mesmo o vice do Lula. E que só falta escolher o partido dele. Por isso, abri essa possibilidade dele vir para cá. O Kassab (presidente do PSD) praticamente descartou a ida dele para o PSD. Tem o PV, mas se trata de um partido em extinção. E o PSB nos deixa a impressão de que está usando ele como moeda de troca. Ele foi quatro vezes governador de São Paulo e com o prestígio que tem virar moeda de troca?! Ele vai acabar não gostando dessa ideia. Então, a chance dele se filiar ao Solidariedade é bastante grande".

O presidente do Solidariedade garante liberdade total para Alckmin no partido. “Aqui, ele teria liberdade para negociar e participar da vice como ele quiser”.

