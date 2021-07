Aldo Rebelo diz que fogo em estátua de Borba Gato faz parte da guerra híbrida contra o Brasil

247 – O ex-deputado federal Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, da Articulação Política e do Esporte, nos governos do PT, condenou a ação de um grupo chamado Articulação Periférica, que surgiu em julho deste ano nas redes sociais e ateou fogo à estátua de Borba Gato, desviando o debate sobre os protestos do dia 24 de julho contra Jair Bolsonaro. Segundo ele, este tipo de ação faz parte da guerra híbrida contra o Brasil, que consiste em um conjunto de técnicas para desestabilizar países adversários, utilizada contra o Brasil a partir de junho de 2013, levando ao golpe de 2016. Confira:

Canalhas, bandidos, assassinos da memória nacional. Vejam que não molestam as dezenas de imitações de “estátuas da liberdade” espalhadas pelo Brasil, escolhem a obra de artista brasileiro, um símbolo da história e da identidade da cidade de São Paulo. https://t.co/RKZlamyb5e — Aldo Rebelo (@aldorebelo) July 24, 2021

É como o movimento não vai ter copa: filhinhos de papai de “esquerda” e de “direita” tocavam o terror nas ruas, vandalizavam,com a cumplicidade da mídia. Era a guerra híbrida contra o Brasil. https://t.co/dqiKUYMeZd — Aldo Rebelo (@aldorebelo) July 25, 2021

