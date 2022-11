Alegando ameaça à segurança, governo Bolsonaro "apaga" e manda formatar computadores do Planalto

Apoie o 247

247 - Funcionários do setor de tecnologia do Palácio do Planalto emitiram um comunicado informando que o sistema antivírus da área de informática havia detectado “uma ameaça” e que, por isso, os computadores da sede do Executivo Federal teriam que ser formatados. A iniciativa, porém, causou desconfiança entre os próprios servidores do Palácio do Planalto.

“O aviso foi recebido com estranheza por alguns destinatários, especialmente por ter sido disparado dias depois da derrota eleitoral de Jair Bolsonaro. O motivo é óbvio: em razão da tal ameaça detectada, com a suposta necessidade de formatar os computadores, arquivos importantes poderiam ser deletados”, diz a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, a mensagem informava que a suposta ameaça seria decorrente de um software tipo malware, que danifica arquivos e o sistema operacional dos computadores. O comunicado também destacava que “em alguns casos” arquivos foram criptografado e que a orientação era para formatar os equipamentos e reinstalar o sistema operacional padrão.

