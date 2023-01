"Alegria do povo é um ato político", diz Nabil Bonduki

Apoie o 247

247 - O urbanista, professor da USP e ex-vereador pelo PT de São Paulo, Nabil Bonduki, falou à TV 247 durante transmissão ao vivo na cobertura da posse do presidente Lula, em Brasília, neste domingo (1º).

Ele relatou o clima entre os populares e a importância da festa de posse. “Essa emoção que está aqui é um ato político, porque a alegria do povo não pode ser desconsiderada na política. A política não são só os gabinetes, não é só a elaboração técnica. É também a emoção e a militância do povo", afirmou Bonduki.

Segundo ele, a ida de milhares de pessoas de todo o Brasil para festejar a posse, demonstra a força política do projeto "que todos nós participamos, que foi a eleição do Lula”.

“É claro que essa alegria vai ter que se transformar em um projeto concreto de governo e de transformação do Brasil, e nós estamos trabalhando nisso. Espero que a gente daqui a quatro anos esteja aqui com resultados muito importantes, que vão fazer com que essas pessoas que estiveram aqui fiquem tão alegres como hoje, porque as expectativas serão atendidas”, completou.

