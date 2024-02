Além de celular e notebook, PF achou documentos da Abin com Ramagem

Apoie o 247

247 - Em operação de busca e apreensão no último dia 25, a Polícia Federal encontrou na casa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro (PL), documentos relacionados a uma ação da Abin em comunidades do Rio de Janeiro, segundo Natália Portinari, do UOL.

Além dos documentos, um celular e um notebook pertencentes à Abin foram apreendidos na residência de Ramagem, levantando questões sobre a posse indevida de equipamentos e informações da agência por parte do ex-diretor. Normativos da Abin estabelecem que ex-funcionários não têm permissão para reter materiais ou dispositivos após deixarem seus cargos.

As consequências legais para Ramagem podem incluir infrações administrativas e até mesmo acusações criminais, especialmente se for confirmado que houve vazamento de informações sigilosas da Abin para terceiros.

Sobre o conteúdo dos documentos apreendidos, a Abin teria utilizado recursos secretos para remunerar informantes em comunidades do Rio de Janeiro, em uma operação conhecida como "Plano de Operações 06/2021", uma das prioridades de Ramagem durante sua gestão na agência. Essa ação levanta questionamentos sobre o uso adequado dos recursos da Abin, que tradicionalmente é responsável por lidar apenas com ameaças à segurança nacional, e não com segurança pública.

Os documentos encontrados na residência de Ramagem estavam desprovidos de identificação oficial da Abin, sem logos ou datas. A Polícia Federal planeja questionar a agência para determinar a origem e a autenticidade desses documentos.

Até o momento, Ramagem não se pronunciou sobre o assunto.

