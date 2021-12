Além de queiroz, esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro tinha outros dois operadores, diz MP

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), segundo Juliana Dal Piva, do UOL, aponta que além de Fabrício Queiroz, o esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) contava com outros dois operadores.

Eram eles: Ana Cristina Valle, segunda esposa de Jair Bolsonaro, e Guilherme dos Santos Hudson, ex-colega do chefe do governo federal.

As novas informações fundamentam um novo pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal apresentado pela promotoria ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

"O modus operandi da 'rachadinha' normalmente está associado à realização de saques de dinheiro em espécie nas contas dos assessores 'fantasmas', seguidos da entrega dos valores a funcionários de confiança do gabinete, aos quais incumbe a arrecadação dos valores desviados. Pelos indícios colhidos no curso da investigação e acima relacionados, essas pessoas de confiança seriam Fabrício Queiroz e Ana Cristina Valle ou Guilherme Henrique dos Santos Hudson", informou a promotoria para a juíza Neusa Regina Leite, da 14ª Vara de Fazenda Pública, sorteada para o caso.

