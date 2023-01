Além do presidente Lula, 27 governadores tomam posse neste domingo

Apoie o 247

Agência Brasil - Além do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tomam posse neste domingo (1º) todos os governadores nas 27 unidades da federação. Nas eleições ocorridas em outubro do ano passado, 18 mandatários foram reeleitos. Nove assumem o cargo de governador pela primeira vez.

As cerimônias seguem ritos específicos em cada estado e no Distrito Federal e não há horário padronizado. Na Bahia, Jerônimo (PT) deverá chegar à Assembleia Legislativa baiana às 7h30. O mesmo ocorre no Ceará, com Elmano de Freitas (PT).

Isso ocorre porque, de quatro em quatro anos, alguns governadores correm para Brasília, para comparecer à posse do presidente. A expectativa é que todos os quatro governadores eleitos pelo PT prestigiem a sessão solene no Senado que dará posse a Lula, marcada para as 15h. Aliados de outras legendas também devem comparecer, como o governador eleito da Paraíba, João (PSB).

Pelo cronograma do cerimonial, todas as autoridades que pretendam acompanhar presencialmente a posse presidencial devem chegar ao Congresso entre as 13h e as 14h30.

A maioria das cerimônias de posse dos governadores, contudo, ocorrem também à tarde, algumas no mesmo horário da posse de Lula, às 15h. Esse é o caso, por exemplo, de Renato Casagrande (PSB), no Espírito Santo, e Raquel Lyra (PSDB), em Pernambuco.

Já em Minas Gerais, apesar de assumir pela manhã, às 11h, o governador reeleito, Romeu Zema (Novo), declarou que não comparecerá a posse de Lula. Durante a campanha, o mandatário mineiro fez forte oposição ao petista.

Em Goiás, por outro lado, o governador reeleito Ronaldo Caiado não estará de corpo presente nem mesmo na sua própria posse. Ele se encontra em São Paulo, recuperando-se de uma cirurgia no coração, e assumirá o cargo via videoconferência.

Esta será a última vez que o presidente e os governadores eleitos ou reeleitos tomam posse no mesmo dia, no caso o primeiro dia do ano. A partir do próximo ciclo eleitoral, o presidente da República assumirá o cargo em 5 de janeiro, enquanto os governadores, em 6 de janeiro.

A mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional neste ano, por meio de uma Emenda Constitucional. Entre as justificativas para a medida está justamente a dificuldade para que governadores eleitos compareçam à posse presidencial. Outra razão para a alteração foi a proximidade do réveillon que, segundo os parlamentares, atrapalhava a participação popular e vinda de outros chefes de estado a Brasília.

Confira abaixo todos os governadores que tomam posse para um novo mandato neste domingo (1º):

Acre - Gladson Cameli (PP)

Alagoas - Paulo Dantas (MDB) - reeleito

Amapá - Clécio (Solidariedade)

Amazonas - Wilson Lima (União Brasil) - reeleito

Bahia - Jerônimo (PT)

Ceará - Elmano de Freitas (PT)

Distrito Federal - Ibaneis Rocha (MDB) - reeleito

Espírito Santo - Renato Casagrande (PSB) - reeleito

Goiás - Ronaldo Caiado (União Brasil) - reeleito

Maranhão - Carlos Brandão (PSB) - reeleito

Mato Grosso - Mauro Mendes (União Brasil) - reeleito

Mato Grosso do Sul - Eduardo Riedel (PSDB)

Minas Gerais – Romeu Zema (Novo) - reeleito

Pará - Hélder Barbalho (MDB) - reeleito

Paraíba - João Azevêdo (PSB) - reeleito

Paraná - Ratinho Júnior (PSD) - reeleito

- Pernambuco - Raquel Lyra (PSDB)

Piauí - Rafael Fonteles (PT)

Rio de Janeiro - Cláudio Castro (PL) - reeleito

Rio Grande do Norte - Fátima Bezerra (PT) - reeleita

Rio Grande do Sul - Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia - Coronel Marcos Rocha (União Brasil) - reeleito

Roraima - Antonio Denarium (PP) - reeleito

Santa Catarina - Jorginho Mello (PL)

São Paulo - Tarcísio (Republicanos)

Sergipe - Fábio Mitidieri (PSB)

Tocantins - Wanderlei Barbosa (Republicanos) - reeleito

