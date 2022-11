Alencar Santana: "dirigentes da PRF merecem ser presos"

Deputado do PT de SP afirma que autoridades “descumpriram ordem judicial e participaram de uma artimanha, de uma tentativa de um golpe tentando burlar o resultado das urnas” edit

247 - O deputado Alencar Santana (PT-SP) denunciou as recentes operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo ele, houve uma tentativa de impedir a vitória do candidato petista à Presidência da República e de negar o resultado das urnas.

Durante o segundo turno da eleição presidencial, ocorrido em 30 de outubro e que deu vitória para o candidato Lula (PT), agentes da PRF realizaram cerca de 550 operações para dificultar a votação – sendo que quase 50% destas foram realizadas no Nordeste, região que vota historicamente no PT.

O mesmo empenho não foi observado para contar os bloqueios bolsonaristas, que paralisaram as rodovias brasileiras durante dias para contestar o resultado das urnas, sendo que alguns agentes da PRF declaradamente prevaricaram e apoiaram os manifestantes golpistas.

“A máquina abusou de barbaridades. Aqueles dirigentes da Polícia Rodoviária Federal merecem ser presos. Descumpriram uma ordem judicial e participaram de uma artimanha. De uma tentativa de um golpe tentando burlar o resultado das urnas”, afirmou o deputado.

Por isso, ele destacou que a eleição de Lula, “se a gente considerar tudo que aconteceu no país nos últimos 6 ou 7 anos, foi uma vitória gigante”. “O Lula disse muito bem: ‘eles queriam me enterrar vivo’. Do ponto de vista pessoal é sem dúvida uma redenção”, comentou.

“Estamos diante de um grupo que não tem pudor e cuja imaginação para tramas, golpes, manipulações ou algum tipo de armação é imensa. Mas não vejo condições políticas para que algo seja tentado nesse sentido. Nós retrocedemos tanto nesse governo que até a transição fica difícil”, afirmou.

Eleição em São Paulo

O deputado ainda comentou sobre o resultado eleitoral em seu estado, São Paulo, onde “houve um aumento percentual significativo da votação do resultado de 2018 para o resultado de 2022”. No estado, Lula teve 45% dos votos contra 55% de Jair Bolsonaro (PL).

“O Lula ganhou na capital e em algumas cidades da região metropolitana. Tem uma recado muito claro de resistência a esse projeto autoritário, fascista, homofóbico, machista, racista e antipovo que estava simbolizado pelo outro lado. Aqui, talvez, teremos outro tipo de diálogo político que vamos ter que travar”, afirmou.

“Eles contavam com uma vantagem aqui muito maior, e nós conseguimos equilibrar para garantir a folga que outras regiões nos deram para consolidar a vitória”, apontou.

