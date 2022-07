Alessandro Vieira aciona STF contra Pacheco, Alcolumbre e Marcos do Val por 'emenda gratidão' de R$ 50 milhões

Ação foi movida após Marcos do Val afirmar ter recebido R$ 50 milhões em emendas do chamado 'orçamento secreto' por ter apoiado a reeleição de Rodrigo Pacheco ao comando do Senado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) protocolou uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal federal (STF) contra o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ex-presidente e senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

A ação foi movida após o senador Marcos Do Val ter afirmado que recebeu R$ 50 milhões em emendas do chamado orçamento secreto pelo apoio à reeleição de Pacheco para o comando do Senado. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, Vieira também acionou o Conselho de Ética da Casa contra os três parlamentares.

“Seguimos a compreensão que foi adotada no Mensalão, em que se recebe a vantagem indevida em razão da atividade parlamentar. O Supremo definiu que não interessa de onde vem o dinheiro e para onde vai, interessa que o pagamento é indevido”, disse Alessandro Vieira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em paralelo, Vieira também protocolou uma representação contra Pacheco, Alcolumbre e Marcos do Val no Conselho de Ética do Senado por quebra do decoro parlamentar. Segundo Vieira, a cúpula do Senado teria manobrado os recursos do Orçamento por meio do pagamento de vantagens indevidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na representação, o tucano ressalta que “a ‘gratidão’ oferecida pelo Senador Rodrigo Pacheco levanta suspeita sobre os 57 votos de Senadores favoráveis à sua eleição em 2021. Surge a pergunta: quanto dinheiro público foi necessário para garantir a ‘gratidão’ do atual Presidente do Senado Federal à sua base eleitoral na Casa?”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não restam dúvidas quanto à imoralidade da troca de recursos por votos dentro de uma eleição no Senado Federal. Não há que se falar em jogos interpretativos de jornalistas”, acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE